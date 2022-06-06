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УАФ после непопадания сборной Украины на ЧМ-2022 пошутила над сборной России

УАФ после непопадания сборной Украины на ЧМ-2022 пошутила над сборной России
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Украинская ассоциация футбола пошутила над сборной России после непопадания сборной Украины на ЧМ-2022. Напомним, в финале квалификации сборная Украины уступила Уэльсу (0:1).

«Вы сделали всё, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле! Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду! Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя матчей, сборная России?» — написано в социальной сети УАФ.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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