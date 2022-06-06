Экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш объявил о завершении карьеры

40-летний португальский защитник Бруну Алвеш объявил, что завершает карьеру футболиста.

«Сегодня я объявляю, что завершаю свою карьеру футболиста. Благодарен за всё всем руководителям клуба, тренерам и людям, которые участвовали в моей спортивной жизни. Спасибо моей семье и друзьям за огромную поддержку во все времена. Путешествие заканчивается, но уже совсем скоро появятся другие возможности. Спасибо», — написал Алвеш в одной из социальных сетей.

Напомним, в последнее время Бруну Алвеш выступал за греческий «Апполон Смирнис». За свою карьеру защитник также поиграл за санкт-петербургский «Зенит», португальский «Порту», итальянскую «Парму», турецкий «Фенербахче» и другие клубы. Футболист также вызывался в национальную сборную Португалии.

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций.