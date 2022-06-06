Канделаки – о поражении Украины: слава богу, футбол – не Евровидение

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделалки отреагировала на поражение сборной Украины в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира в Катаре от сборной Уэльса (0:1).



«Слава богу, футбол – не Евровидение», – написала Канделаки в своём телеграм-канале.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 35-й минуте валлийский форвард Гарет Бэйл исполнил штрафной удар по воротам сборной Украины. Мяч задел голову нападающего Украины Андрея Ярмоленко и попал в сетку ворот.



Таким образом, благодаря победе над Украиной сборная Уэльса отобралась на ЧМ-2022.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.