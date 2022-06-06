«Ливерпуль» отказался продавать Мане «Баварии»

«Ливерпуль» отказался продавать сенегальского форварда Садио Мане мюнхенской «Баварии», сообщает The Times.
По информации источника, клуб из Ливерпуля не устроила цена, предложенная немецкой командой за Мане. «Бавария» предложила £ 21+4 млн за нападающего. Английский же клуб считает эту цену заниженной.
Ранее сообщалось, что 30-летний футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу оставалось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».
Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.
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