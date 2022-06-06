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«Ливерпуль» отказался продавать Мане «Баварии»

«Ливерпуль» отказался продавать Мане «Баварии»
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«Ливерпуль» отказался продавать сенегальского форварда Садио Мане мюнхенской «Баварии», сообщает The Times.

По информации источника, клуб из Ливерпуля не устроила цена, предложенная немецкой командой за Мане. «Бавария» предложила £ 21+4 млн за нападающего. Английский же клуб считает эту цену заниженной.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу оставалось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».

Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

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