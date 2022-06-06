Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины проиграла национальной команде Уэльса в финальном матче отбора на ЧМ-2022 (0:1), несмотря на статистическое преимущество. Единственный гол был забит на 35-й минуте встречи. Мяч в свои ворота занёс форвард Андрей Ярмоленко.
По ходу матча украинцы нанесли девять ударов в створ ворот соперника, однако не смогли забить ни разу. Данное количество ударов в створ ворот без забитых мячей является наибольшим показателем для всех команд, игравших на стадии квалификации чемпионата мира — 2022, в отдельно взятом матче, сообщает служба статистики Opta в своём «твиттере». Таким образом, футболисты сборной Украины установили антирекорд по данному показателю.
Напомним, финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года в России обыграла национальную команду Хорватии.
Экс-игрок сборной Уэльса об игре с Украиной: это не Евровидение.
- 6 июня 2022
-
08:17
-
08:02
-
08:02
-
07:43
-
07:32
-
07:13
-
07:02
-
06:48
-
06:43
-
06:20
-
05:58
-
05:49
-
05:34
-
05:19
-
04:57
-
04:41
-
04:19
-
04:14
-
03:58
-
03:54
-
03:10
-
03:03
-
02:55
-
02:51
-
02:08
-
02:06
-
01:26
-
01:19
-
00:46
-
00:40
-
00:20
-
00:15
-
00:00
- 5 июня 2022
-
23:48
-
23:41