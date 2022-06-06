Зинченко — о поражении от Уэльса: наша нация никогда не сдаётся

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал гостевое поражение команды в игре с Уэльсом, а также эпизод с падением нападающего Андрея Ярмоленко в штрафной площади хозяев.

«Я не видел момента с Ярмоленко на поле. Потому ничего не могу сказать. Игроки в раздевалке говорили, что это был очевидный пенальти. Общение с арбитром? Валлийцы очень долго тянули время. Надо общаться с арбитром на поле, потому что это живой человек. Эмоций нет. Но мы не имеем права опускать руки, сдаваться. Наша нация никогда не сдаётся. Надо показать миру, что мы очень сильная нация», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

Напомним, вчера, 5 июня, Уэльс у себя на поле обыграл Украину со счётом 1:0 и вышел в финальную часть чемпионата мира — 2022. Мяч в свои ворота забил нападающий украинской сборной Андрей Ярмоленко после штрафного удара в исполнении Гарета Бэйла.

Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022.