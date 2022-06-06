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Нкунку прокомментировал интерес к себе со стороны других клубов

Нкунку прокомментировал интерес к себе со стороны других клубов
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, ставший лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022, прокомментировал интерес к себе со стороны ведущих клубов.

«Не секрет, что есть клубы, которые заинтересованы во мне. Да, это лестно. Но также лестно, что такой клуб, как «Лейпциг», делает всё, чтобы удержать меня. Мне придётся хорошо подумать и принять правильное решение.

Чемпионат мира всё ближе, и это фактор, который нужно учитывать. Как я уже сказал, нам просто нужно всё обдумать», — приводит слова Нкунку Mirror со ссылкой на TeleFoot.

В завершившемся сезоне в 34 матчах чемпионата Германии Нкунку забил 20 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может рассмотреть покупку Нкунку в качестве замены для Мохамеда Салаха. Нкунку является воспитанником «ПСЖ».

Холанд дал автограф мальчику прямо во время матча.

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