Милнер готов на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Ливерпуле»

Английский полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер готов на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе, сообщает The Athletic.



По информации источника, новый контракт будет рассчитан ещё на год. Стороны уже начали переговоры.



Ранее Милнер получил орден Британской империи степени кавалера за заслуги перед футболом и благотворительность, сообщает пресс-служба «Ливерпуля». Он был награждён за долгую профессиональную карьеру, а также за основание благотворительного фонда для содействия здоровому отдыху молодёжи в Великобритании.



Милнер стал футболистом «Ливерпуля» в 2015 году, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Текущее соглашение английского полузащитника истекает в конце сезона.

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