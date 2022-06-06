Видеообзор побед Сербии над Словенией и Греции над Косовом в Лиге наций

Вчера, 5 июня, сборная Сербии принимала национальную команду Словении в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1. Также сборная Косова принимала национальную команду Греции в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Фадиль Вокри (Градски)» в городе Приштина. Она завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Видеообзор. Сербия — Словения, 1-й тур Лиги наций УЕФА:
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Видеообзор. Косово — Греция, 1-й тур Лиги наций УЕФА:
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
- 6 июня 2022
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