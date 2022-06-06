Клаудиньо: лучший момент сезона — разгром «Спартака» 7:1, когда я забил крутой голасо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал лучший момент сезона-2021/2022, а также сравнил футбольные чемпионаты Бразилии и России.

«Лучший момент прошедшего сезона? Разгром «Спартака» 7:1, когда я забил очень крутой голасо, ха-ха!

Разница между чемпионатами России и Бразилии? Думаю, различие в стиле игры: российская лига чуть более контактная, футбол здесь более силовой. А сходство — в том, что команды постоянно стараются атаковать», — приводит слова Клаудиньо «Спорт-экспресс».

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров вошли также «Сочи» и московское «Динамо».

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»: