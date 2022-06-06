«Мы ни в чём не виноваты!» Клаудиньо — об отстранении России от еврокубков
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.
«Очень огорчён таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов. Упорно работаем, чтобы стать первыми и выступать среди лучших команд Европы. Мы ни в чём не виноваты!» — приводит слова Клаудиньо «Спорт-экспресс».
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
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