Главной трансферной целью «МЮ» летом будет защитник «Ювентуса» де Лигт

«Манчестер Юнайтед» рассматривает защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта в качестве главной цели для летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, туринский клуб не собирается продавать 22-летнего футболиста и хочет подписать с ним новый контракт. Сообщается, что летом 2022 года у де Лигта начнёт действовать сумма выкупа в размере € 125 млн.

Де Лигт стал футболистом «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аякса». В амстердамском клубе Маттейс играл под руководством нынешнего наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

В минувшем сезоне-2021/2022 де Лигт принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.