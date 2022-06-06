Главной трансферной целью «МЮ» летом будет защитник «Ювентуса» де Лигт
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта в качестве главной цели для летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, туринский клуб не собирается продавать 22-летнего футболиста и хочет подписать с ним новый контракт. Сообщается, что летом 2022 года у де Лигта начнёт действовать сумма выкупа в размере € 125 млн.
Де Лигт стал футболистом «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аякса». В амстердамском клубе Маттейс играл под руководством нынешнего наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
В минувшем сезоне-2021/2022 де Лигт принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.
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