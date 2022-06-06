Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главной трансферной целью «МЮ» летом будет защитник «Ювентуса» де Лигт

Главной трансферной целью «МЮ» летом будет защитник «Ювентуса» де Лигт
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта в качестве главной цели для летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, туринский клуб не собирается продавать 22-летнего футболиста и хочет подписать с ним новый контракт. Сообщается, что летом 2022 года у де Лигта начнёт действовать сумма выкупа в размере € 125 млн.

Де Лигт стал футболистом «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аякса». В амстердамском клубе Маттейс играл под руководством нынешнего наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

В минувшем сезоне-2021/2022 де Лигт принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.

Сколько зарплаты «Манчестер Юнайтед» сбросит одним махом. Цифры впечатляют! Сколько зарплаты «Манчестер Юнайтед» сбросит одним махом. Цифры впечатляют!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022