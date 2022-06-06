Гол и ассист форварда «Локо» Кухты — в видеообзоре матча Лиги наций Чехия — Испания

5 июня сборная Чехии принимала национальную команду Испании в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в городе Прага. Она завершилась ничейным исходом со счётом 2:2.
Испания и Чехия выдали результативную ничью в матче Лиги наций
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Уже на четвёртой минуте счёт открыл полузащитник сборной Чехии Якуб Пешек, который воспользовался результативной передачей нападающего Яна Кухты. На 45-й минуте полузащитник сборной Испании Гави с передачи Родриго Эрнандеса восстановил равновесие. Но на 66-й минуте всё тот же Кухта сам поразил чужие ворота. И всё-таки на 90-й минуте защитник Иньиго Мартинес принёс испанцам ничью.
Сборная Чехии набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Испания (2) – на третьей позиции.
- 6 июня 2022
-
11:18
-
11:11
-
11:10
-
11:01
-
10:38
-
10:17
-
10:14
-
10:11
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:19
-
09:12
-
09:09
-
08:59
-
08:52
-
08:35
-
08:30
-
08:17
-
08:02
-
08:02
-
07:43
-
07:32
-
07:13
-
07:02
-
06:48
-
06:43
-
06:20
-
05:58
-
05:49
-
05:34
-
05:19