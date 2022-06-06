Клаудиньо: я прибыл в Петербург, чтобы помочь «Зениту» завоевать титул. Цель достигнута!

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал завоевание первых для себя чемпионских медалей в России.

«Мог ли предположить, что в первый год в «Зените» стану чемпионом? Прибыл в Петербург с главной целью — помочь команде завоевать ещё один титул. И, слава богу, цель успешно достигнута!

Кому посвящаю своё первое золото РПЛ? Во-первых, богу — за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом. Во-вторых, своей семье, которая всегда была и остаётся рядом со мной», — приводит слова Клаудиньо «Спорт-экспресс».

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров вошли также «Сочи» и московское «Динамо».