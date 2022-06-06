Клаудиньо: я прибыл в Петербург, чтобы помочь «Зениту» завоевать титул. Цель достигнута!
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал завоевание первых для себя чемпионских медалей в России.
«Мог ли предположить, что в первый год в «Зените» стану чемпионом? Прибыл в Петербург с главной целью — помочь команде завоевать ещё один титул. И, слава богу, цель успешно достигнута!
Кому посвящаю своё первое золото РПЛ? Во-первых, богу — за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом. Во-вторых, своей семье, которая всегда была и остаётся рядом со мной», — приводит слова Клаудиньо «Спорт-экспресс».
Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров вошли также «Сочи» и московское «Динамо».
Комментарии
- 6 июня 2022
-
11:18
-
11:11
-
11:10
-
11:01
-
10:38
-
10:17
-
10:14
-
10:11
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:19
-
09:12
-
09:09
-
08:59
-
08:52
-
08:35
-
08:30
-
08:17
-
08:02
-
08:02
-
07:43
-
07:32
-
07:13
-
07:02
-
06:48
-
06:43
-
06:20
-
05:58
-
05:49
-
05:34
-
05:19
Партнерский контент