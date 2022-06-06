«Бавария» и «Ливерпуль» не могут договориться по трансферу Мане, переговоры продолжатся

Мюнхенская «Бавария» не может договориться по переходу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Стороны продолжат переговоры в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не устроила сумма, которую мюнхенцы предложили за 30-летнего сенегальского футболиста. «Бавария» предлагала € 29 млн (с учётом бонусов).

Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

Футболисты, создавшие наибольшее количество голевых моментов за минувший сезон в АПЛ. Видео: