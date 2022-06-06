«Крылья Советов» объявили место и дату проведения первого летнего сбора

«Крылья Советов» объявили место и дату проведения первого учебно-тренировочного сбора в летнее межсезонье.

«Крылья Советов» выйдут из отпуска 17 июня. Команда соберётся в Москве, где пройдёт медицинское обследование. Из-за реновации поля на клубной базе первый сбор пройдёт в Казани с 18 по 30 июня. В планах сбора – проведение двух контрольных игр», — написала пресс-служба «Крыльев Советов» в своём телеграм-канале.

Напомним, неделю назад «Чемпионат» эксклюзивно сообщал, что «Крылья» проведут первый летний сбор в Казани.

Самарские «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

Российская Премьер-Лига сезона-2022/2023 стартует 15 июля. «Крылья Советов» вернутся из отпуска 17 июня и пройдут медицинский осмотр. После этого самарская команда проведёт тренировочные сборы.