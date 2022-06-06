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MD: Анхель Ди Мария хочет продолжить карьеру в «Барселоне»

MD: Анхель Ди Мария хочет продолжить карьеру в «Барселоне»
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Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, которого связывали с переходом в туринский «Ювентус», ждёт предложения от «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

34-летний Ди Мария, чей контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, уже объявил об уходе из французского клуба. Он выступал за парижан последние семь сезонов и за 295 матчей в составе команды забил 95 голов и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария также был игроком «Манчестер Юнайтед», «Бенфики» и мадридского «Реала», являющегося давним соперником «Барселоны».

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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