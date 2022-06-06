Видеообзоры матчей Сан-Марино — Мальта, Гибралтар — Македония и Кипр — Северная Ирландия
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В воскресенье, 5 июня, состоялся ряд матчей второго тура Лиги наций УЕФА. В одном из них сборная Сан-Марино дома уступила национальной команде Мальты со счётом 0:2.
Мальта победила Сан-Марино в матче Лиги наций УЕФА
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В другом матче сборная Северной Македонии на выезде переиграла национальную команду Гибралтара. Игра также завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Северная Македония уверенно победила Гибралтар в Лиге наций
В ещё одном матче национальные команды Кипра и Северной Ирландии сыграли вничью. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 0:0.
Кипр и Северная Ирландия разошлись миром в матче Лиги наций
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