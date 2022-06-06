Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных судейских решений

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его клуб недосчитался 13 очков по ходу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 из-за спорных судейских решений.

«Что испытывал во время пенальти на последних минутах финала Кубка? Честно говоря, я матерился. И было не очень удобно, поскольку рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны, а я был весь на эмоциях. На самом деле я понимал, что пенальти нет. Соперник сам подставился, воспользовался футбольной хитростью. Пенальти не было. Его можно было поставить только в том случае, если очень хотелось поставить. Эта игра была как весь чемпионат в разрезе.

Я понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений. Я могу по каждому эпизоду показать нарезки и рассказать. К сожалению, такова судьба «Спартака», — сказал Федун в видео на YouTube-канале красно-белых.