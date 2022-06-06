Леонид Федун заявил, что РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что вся Российская Премьер-Лига заточена на чемпионство одной команды, намекая на санкт-петербургский «Зенит», который выиграл золото сезона-2021/2022.

«Сезон был переходной. Хотя, опять же, добавьте 14 очков к нашим, и не так уж плохо всё получается… С самого начала было понятно, что в этой ситуации чемпионами нам не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на чемпионстве одной команды. А вот Кубок – да, в Кубке можно было победить», — сказал Федун в видео на YouTube-канале красно-белых.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров вошли также «Сочи» и московское «Динамо».