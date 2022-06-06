«Ливерпуль» заинтересован в подписании Нуньеса, но не собирается за него переплачивать

«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в уругвайском нападающем «Бенфики» Дарвине Нуньесе, но не собирается переплачивать за переход 22-летнего футболиста. Об этом сообщает The Times.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за португальскую «Бенфику». С желанием подписать уругвайского нападающего связывают также мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Также сообщалось, что Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», так как в следующем сезоне планирует сыграть в Лиге чемпионов.

В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола.

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