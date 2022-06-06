«Зенит» совместно с Газпромбанком запускает программу «Креативные лаборатории»

Футбольный клуб «Зенит» вместе со своим партнёром Газпромбанком запускает программу «Креативные лаборатории». Это уникальная программа для Санкт-Петербурга, направленная на поиск и развитие молодых специалистов творческих направлений, а также последующей интеграции проектов в городскую, спортивную и бизнес-среду. Об этом сообщила директор по коммуникациям ФК «Зенит» Жанна Дембо:

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» является частью социокультурной жизни города и страны, и для нас важно быть вовлечёнными во все процессы, которые происходят в Петербурге, в России и в мире. Спорт — вид деятельности, который по-настоящему объединяет людей. Искусство и наука выполняют те же функции — эти области тесно связаны и часто пересекаются между собой. Кроме того, у клуба есть большая потребность в интересных и креативных людях, увлечённых своим делом, и с помощью совместного проекта с Газпромбанком мы намерены их объединить», — сказала Дембо.

Первая лаборатория будет посвящена медиа-искусству и дополненной реальности и пройдёт на площадке цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии с 6 по 8 июня. Молодые художники, дизайнеры, исследователи и студенты творческих специальностей будут работать над собственными проектами под руководством опытных кураторов — продюсера Лизы Савиной, медиахудожника, одного из пионеров медиа-арта Аристарха Чернышева, основателей студии и школы «Гонзо» Ксении Диодоровой и Алексея Полеухина.



Подробнее о целях «Креативных лабораторий» рассказал заместитель управляющего северо-западным филиалом Газпромбанка Александр Кузнецов:

Фото: ФК «Зенит»

«В рамках «Креативных лабораторий» мы не задаем участникам узких рамок. Важно, чтобы студенты могли заниматься творчеством и раскрыть свой потенциал — у проекта есть только тема, направление и замечательные наставники, которые будут помогать ребятам в течение трёх дней. Этот проект для Газпромбанка — шаг в будущее, и мы хотим сделать его вместе с нашими студентами и с футбольным клубом «Зенит», — сказал Кузнецов.