Федун: на финале Кубка я тоже пел песню МакSим. Слова выучил, я же болельщик «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что вместе с трибунами пел песню артистки МакSим «Знаешь ли ты» после завоевания Кубка России сезона-2021/2022.
«В 2003 году, когда я пришёл и стал акционером «Спартака», у меня ещё не было контрольного пакета, мы выиграли Кубок. И, естественно, спустя 19 лет очень хотелось снова подержать кубок в руках. У меня теперь, как говорят, есть «большой шлем»: чемпионство, Суперкубок и Кубок. То есть всё, что можно было взять от чемпионата, я взял.
Даже я не помню такого антуража, какой был на стадионе в день финала Кубка России. И когда весь стадион пел… 50 тысяч человек пели. И я пел. Я знаю слова этой песни, естественно. Выучил, я же болельщик «Спартака» (улыбается). «Шла босиком» — когда МакSим демонстрировала свои босые ноги, это было круто», — сказал Федун в видео на YouTube-канале красно-белых.
Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли после победы в Кубке:
- 6 июня 2022
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