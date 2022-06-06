Федун: в музее «Спартака» навсегда останется кубок. И никто уже не вспомнит про 10-е место
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Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о значимости завоевания Кубка России сезона-2021/2022.
«Какую планку «Спартак» ставит перед собой на следующий сезон? Да никакую. Если вы помните легенду про Сизифа, который тащил камень в гору, но потом камень скатывался назад… Как только прозвучал финальный свисток кубкового финала, то всё сбросилось, начался новый сезон. А в новом сезоне никого не волнуют твои прежние достижения. Надо тащить этот камень вверх по новой.
Кубок — это не привилегия, это титул, который навсегда останется с нами, который будет в музее. Везде будет запечатлено, что в 2022 году «Спартак» завоевал Кубок. И никто уже не вспомнит про 10-е место», — сказал Федун в видео на YouTube-канале красно-белых.
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