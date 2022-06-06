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Владимир Габулов ответил на вопрос о возвращении в «Химки»

Владимир Габулов ответил на вопрос о возвращении в «Химки»
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Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов ответил на вопрос о возможном возвращении в подмосковный клуб.

«Моё возвращение в «Химки» невозможно. Задачу мы выполнили: спасли «Химки» из безнадёжной ситуации. Перед зимней паузой отрыв был от зоны стыков в пять очков. Мы наверстали, сформировали команду, улучшили игру и организацию, а самое главное
— атмосферу. Благодаря этому мы справились с задачей, в том числе и благодаря правильному формированию команды и тренерского штаба», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Габулов покинул пост генерального директора «Химок» 5 мая по собственному желанию. Он занимал эту должность с декабря 2021 года. Последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Летом 2021 года он объявил об уходе из команды.

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