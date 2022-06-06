Габулов: открыт для предложений из РПЛ и ФНЛ. Главное, чтобы проект был интересный

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что открыт для предложений по поводу новой работы.

«Предложения от клубов? Сейчас сложно о чём-либо говорить. Я открыт для предложений. Мне непринципиально, будет это РПЛ или ФНЛ. Главное, чтобы это был интересный, стабильный, надёжный проект. Немаловажно, чтобы он создавался в созидательном ключе. Если проект будет создаваться в созидательном ключе, то я готов рассматривать предложения», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

38-летний Габулов был назначен генеральным директором подмосковного клуба 28 декабря 2021 года. 5 мая 2022 года функционер покинул пост по собственному желанию.

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