Пилипчук возглавил словенский «Целе»

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук назначен на должность наставника словенской команды «Целе», информирует клубная пресс-служба.

Прошедший сезон чемпионата Словении «Целе» завершил на восьмом месте среди десяти команд-участниц соревнования, набрав 42 очка в 36 матчах.

Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, будучи ассистентом главного тренера Массимо Карреры, и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Затем Роман работал ассистентом в тренерском штабе «Ахмата», а после этого начал самостоятельную работу главным тренером в минском «Динамо». Пилипчук также возглавлял «Спартак-2» и «Олимп-Долгопрудный». С февраля этого года специалист являлся безработным.

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