Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: Зобнину нужно в конкуренции доказать, что он сильнее других. Уйти всегда можно

Кечинов: Зобнину нужно в конкуренции доказать, что он сильнее других. Уйти всегда можно
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу возможного ухода Романа Зобнина из московского клуба.

«Я бы не сказал, что Зобнин сильно сдал или играл не в полную силу. При Витории он играл практически постоянно, выглядел весьма неплохо, у него были хорошие матчи. После Витории пришёл Ваноли, у которого другие взгляды на то, на какой позиции должен играть игрок. Именно поэтому Роман стал реже попадать в стартовый состав. Отсюда все эти разговоры о том, что у него спад.

Что касается смены клуба, то, думаю, нужно в конкуренции доказать, что он сильнее того или иного футболиста. Уйти всегда можно, но нужно доказать, что ты лучший», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Спартак» экстренно разгружает бюджет. 7 футболистов, от которых стоит избавиться летом «Спартак» экстренно разгружает бюджет. 7 футболистов, от которых стоит избавиться летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022