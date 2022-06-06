Кечинов: Зобнину нужно в конкуренции доказать, что он сильнее других. Уйти всегда можно
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу возможного ухода Романа Зобнина из московского клуба.
«Я бы не сказал, что Зобнин сильно сдал или играл не в полную силу. При Витории он играл практически постоянно, выглядел весьма неплохо, у него были хорошие матчи. После Витории пришёл Ваноли, у которого другие взгляды на то, на какой позиции должен играть игрок. Именно поэтому Роман стал реже попадать в стартовый состав. Отсюда все эти разговоры о том, что у него спад.
Что касается смены клуба, то, думаю, нужно в конкуренции доказать, что он сильнее того или иного футболиста. Уйти всегда можно, но нужно доказать, что ты лучший», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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