Кечинов: Зобнину нужно в конкуренции доказать, что он сильнее других. Уйти всегда можно

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу возможного ухода Романа Зобнина из московского клуба.

«Я бы не сказал, что Зобнин сильно сдал или играл не в полную силу. При Витории он играл практически постоянно, выглядел весьма неплохо, у него были хорошие матчи. После Витории пришёл Ваноли, у которого другие взгляды на то, на какой позиции должен играть игрок. Именно поэтому Роман стал реже попадать в стартовый состав. Отсюда все эти разговоры о том, что у него спад.



Что касается смены клуба, то, думаю, нужно в конкуренции доказать, что он сильнее того или иного футболиста. Уйти всегда можно, но нужно доказать, что ты лучший», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.