«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» интересуются защитником «Интера»

Защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб готов выслушать предложения по 26-летнему нидерландскому футболисту.

Думфрис стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из ПСВ за € 13,7 млн. В минувшем сезоне-2021/2022 в 45 матчах во всех турнирах защитник забил пять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Думфрисом и «Интером» истекает в 2025 году.

В октябре 2018 года Думфрис дебютировал в составе сборной Нидерландов. С тех пор в 32 матчах за команду Дензел забил три гола и отдал пять результативных передач.

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