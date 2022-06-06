«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» интересуются защитником «Интера»
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Защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб готов выслушать предложения по 26-летнему нидерландскому футболисту.
Думфрис стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из ПСВ за € 13,7 млн. В минувшем сезоне-2021/2022 в 45 матчах во всех турнирах защитник забил пять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Думфрисом и «Интером» истекает в 2025 году.
В октябре 2018 года Думфрис дебютировал в составе сборной Нидерландов. С тех пор в 32 матчах за команду Дензел забил три гола и отдал пять результативных передач.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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