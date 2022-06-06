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Пилипчук прокомментировал своё назначение главным тренером «Целе»

Пилипчук прокомментировал своё назначение главным тренером «Целе»
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Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук прокомментировал своё назначение на пост наставника словенского клуба «Целе».

«Управление «Целе» — интересный вызов для меня. Мне удалось вживую наблюдать за командой в двух матчах прошлого сезона и сформировать о ней определённое впечатление. Остальные матчи пришлось смотреть по видео. Дело в том, что для создания чёткого представления о составе потребуется некоторое время и дополнительный анализ, который мы проведём с моим штабом. Я думаю, что мы можем сделать много хорошего, если будем упорно трудиться. Понятно, что цели и амбиции клуба очень высоки, и мы должны уважать их. Я намерен адаптировать свою систему игры к качествам игроков и выжать из них максимум», — приводит слова Пилипчука официальный сайт «Целе».

Прошедший сезон чемпионата Словении «Целе» завершил на восьмом месте среди десяти команд-участниц соревнования, набрав 42 очка в 36 матчах.

Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, будучи ассистентом главного тренера Массимо Карреры, и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Затем Роман работал ассистентом в тренерском штабе «Ахмата», а после этого начал самостоятельную работу главным тренером в минском «Динамо». Пилипчук также возглавлял «Спартак-2» и «Олимп-Долгопрудный». С февраля этого года специалист являлся безработным.

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