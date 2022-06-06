Баженов: Зобнину не стоит рассматривать уход из «Спартака». У всей команды сезон не очень

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что полузащитнику красно-белых Роману Зобнину не стоит менять команду.

«Не хотелось бы, чтобы Рома менял команду. Он отличный футболист со своими хорошими качествами, может ещё прибавить. Наверное, у всей команды сезон не очень, если брать чемпионат. Кубок взяли – молодцы, иногда играли очень неплохо. Но понятно, что в центральной линии конкуренция высокая, и она повышает уровень самой игры. Возможно, Рому что-то беспокоило, но он всегда был в обойме. Он играл, выходил на замену, добавлял свежести. Роме не стоит даже рассматривать уход из «Спартака», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Контракт 28-летнего Зобнина со «Спартаком» действует до лета 2024 года.