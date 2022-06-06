Баженов — о словах Федуна: если всё останется, как есть, «Зенит» будет гегемоном
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на слова владельца московской команды Леонида Федуна.
«К сожалению, в последнее время «Зенит» на голову всех сильнее, это очевидно. Почему? Все прекрасно знают — потому что у них есть большие возможности по сравнению с остальными клубами. Конечно, хочется видеть в конкурентах «Зенита» «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, но по объективным причинам это пока не получается. Если всё останется так, как есть, то «Зенит» будет гегемоном, будет выигрывать чемпионство снова и снова», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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