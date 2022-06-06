Широков: Зобнин способен побороться за место в основе «Спартака», но опорником его не вижу

Бывший российский полузащитник Роман Широков высказался о возможном уходе из «Спартака» хавбека Романа Зобнина.

«Куда он уйдёт? — это первое. Второе — у каждого футболиста бывают неудачные сезоны. Почему он не может перезагрузить карьеру здесь? Он вполне способен и в «Спартаке» побороться за место в основном составе. Я не вижу смысла ему куда-то уходить в данной ситуации. Да и куда он перейдёт?



Я его вообще не вижу в позиции опорного полузащитника. Он играл несколько матчей опорником — выглядел именно на этой позиции не очень убедительно. «Бокс ту бокс» — он отлично действует. Я вообще не вижу смысла ему уходить из «Спартака». Он способен вернуться на тот уровень, который у него был», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.