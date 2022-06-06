«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с 36-летним Милнером

36-летний английский полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с «Ливерпулем». Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023, информирует пресс-служба мерсисайдского клуба.

Ранее Милнер получил орден Британской империи степени кавалера за заслуги перед футболом и благотворительность. Он был награждён за долгую профессиональную карьеру, а также за основание благотворительного фонда для содействия здоровому отдыху молодёжи в Великобритании.

Милнер стал футболистом «Ливерпуля» в 2015 году, перейдя в команду на правах свободного агента. С тех пор он провёл за команду 289 матчей. В сезоне-2021/2022 он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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