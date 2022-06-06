«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с 36-летним Милнером

36-летний английский полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с «Ливерпулем». Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023, информирует пресс-служба мерсисайдского клуба.
Ранее Милнер получил орден Британской империи степени кавалера за заслуги перед футболом и благотворительность. Он был награждён за долгую профессиональную карьеру, а также за основание благотворительного фонда для содействия здоровому отдыху молодёжи в Великобритании.
Милнер стал футболистом «Ливерпуля» в 2015 году, перейдя в команду на правах свободного агента. С тех пор он провёл за команду 289 матчей. В сезоне-2021/2022 он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.
10 финалов ЛЧ с участием «Ливерпуля»: как они проходили?
- 6 июня 2022
-
17:38
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
17:09
-
17:05
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:52
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:08
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:34
-
14:19
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:50