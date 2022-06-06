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Радимов: мнение Федуна — точно не проблема «Зенита». Может, проблема в самих клубах?

Радимов: мнение Федуна — точно не проблема «Зенита». Может, проблема в самих клубах?
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Мнение Федуна — точно не проблема «Зенита». Тут даже отвечать бесполезно. Может быть, проблема в самих клубах, а не в «Зените»? Вы сами ответили на свой вопрос», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Федун заявил, что «Спартаку» изначально было тяжело стать чемпионом России, так как всё в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) зациклено вокруг одной команды, намекнув на санкт-петербургский «Зенит», который побеждает в лиге четвертый сезон подряд.

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