Карасёв: иностранный судья на Суперкубок? Ошибаются и англичане, и испанцы

Известный российский арбитр Сергей Карасёв оценил идею назначения иностранного арбитра на матч за Суперкубок России – 2022.
«На Суперкубок России могут назначить иностранного арбитра? Да, я читал это в новостях. Но в нынешних условиях это намного сложнее, чем было до 24 февраля. Наверное, логично: если мы не ездим туда, то и топовые европейские судьи сюда тоже вряд ли поедут. Соответственно, какой это может быть иностранный судья? Не знаю.
У нас, на самом деле, очень много хороших, качественных судей. А мы к ним, увы, относимся… ну, так… Не совсем уважительно. Всегда считаем, причём в любой сфере, что в Европе всё лучше. И судят там лучше. Но это не совсем так. Тем более что судейство — специфическая профессия. Ошибаемся мы все — и англичане, и испанцы в своих чемпионатах и в еврокубках. Другое дело, что ошибки не должны быть такими очевидными, о которых все будут говорить.
У нас считается: мы ошиблись, значит, наши судьи плохие. Но об этом говорят везде — и в Испании про местных судей, и в Англии. Ну не было бы судейства, о чём тогда говорить, да? Это, конечно же, интересная тема. Тем более что правила меняются, и люди — не только болельщики — не всегда понимают эти изменения и трактовки. Надо, наверное, больше объяснять, говорить об этом на открытых каналах, по телевидению. Нужно больше коммуникации и понимания между судьями и простыми болельщиками», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
- 6 июня 2022
-
17:38
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
17:09
-
17:05
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:52
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:08
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:34
-
14:19
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:50