Карасёв: иностранный судья на Суперкубок? Ошибаются и англичане, и испанцы

Известный российский арбитр Сергей Карасёв оценил идею назначения иностранного арбитра на матч за Суперкубок России – 2022.

«На Суперкубок России могут назначить иностранного арбитра? Да, я читал это в новостях. Но в нынешних условиях это намного сложнее, чем было до 24 февраля. Наверное, логично: если мы не ездим туда, то и топовые европейские судьи сюда тоже вряд ли поедут. Соответственно, какой это может быть иностранный судья? Не знаю.

У нас, на самом деле, очень много хороших, качественных судей. А мы к ним, увы, относимся… ну, так… Не совсем уважительно. Всегда считаем, причём в любой сфере, что в Европе всё лучше. И судят там лучше. Но это не совсем так. Тем более что судейство — специфическая профессия. Ошибаемся мы все — и англичане, и испанцы в своих чемпионатах и в еврокубках. Другое дело, что ошибки не должны быть такими очевидными, о которых все будут говорить.

У нас считается: мы ошиблись, значит, наши судьи плохие. Но об этом говорят везде — и в Испании про местных судей, и в Англии. Ну не было бы судейства, о чём тогда говорить, да? Это, конечно же, интересная тема. Тем более что правила меняются, и люди — не только болельщики — не всегда понимают эти изменения и трактовки. Надо, наверное, больше объяснять, говорить об этом на открытых каналах, по телевидению. Нужно больше коммуникации и понимания между судьями и простыми болельщиками», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».