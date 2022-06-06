Игонин — о словах Федуна: может, «Спартак» потихонечку готовится праздновать поражение

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды.
«Надо искать причины в себе, двигаться в каком-то направлении. Хочу перефразировать известную фразу: «Президенты, которые хотят, но не могут что-то сделать со своими жёнами, делают это со своими командами». У меня ощущение, что так со «Спартаком» и происходит: постоянная смена тренеров, менеджмента, футболистов. Почему-то у них какая-то рефлексия начинается перед сложными матчами. Вы сыграйте матч, а после объясняйте что-то, рассказывайте. Зачем сейчас начинать эту историю? Может быть, потихонечку готовятся праздновать будущее поражение», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 6 июня 2022
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