В «Химках» сообщили, что Дмитрий Ульянов исполняет обязанности генерального директора

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что Дмитрий Ульянов исполняет обязанности генерального директора клуба. Ранее он занимал пост спортивного директора.



«Он исполняет обязанности генерального директора уже как две недели. Он работает как заместитель генерального директора клуба — у него есть право подписи. Он исполняет должностные обязанности, пока мы не подберём нового генерального директора.



Сейчас мы с советом учредителей обсуждаем кандидатуры — пока что мы их не разглашаем. Хотели побыстрее, но подходим вдумчиво. До конца июня мы примем решение», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, «Химки» закончили сезон-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах подопечные Сергея Юрана обыграли «СКА-Хабаровск» по сумме двух матчей (0:1, 3:0) и сохранили место в высшем футбольном дивизионе России на сезон-2022/2023.

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