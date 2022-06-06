Вратарь «Спартака» Свинов перешёл в «Факел» на правах аренды

Вратарь «Спартака» Илья Свинов перешёл в «Факел» на правах аренды, сообщает пресс-служба воронежского клуба.



Илья Свинов является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в родной «Ладе», затем выступал за новотроицкую «Носту», а в июне 2021 года перешёл в «Факел». Вратарь отыграл за «Факел» первую часть сезона-2021/2022, пропустив в 24 матчах 22 мяча и отыграв «на ноль» 11 встреч. В декабре 2021 года права на голкипера выкупил московский «Спартак». В московском клубе вратарь не провёл ни одного матча.

Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. 21 мая состоялся заключительный, 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Позже через стыковые матчи в РПЛ пробился также «Оренбург».