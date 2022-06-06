Буффон высказал предположение о том, почему был удалён в матче ЛЧ с «Реалом» в 2018 году

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился воспоминаниями об удалении в матче с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
В первом матче, который состоялся в Италии, «Реал» одержал победу со счетом 3:0. В ответном матче «Ювентус» выигрывал 3:0, но на 93-й минуте английский судья Майкл Оливер назначил пенальти в ворота туринцев и удалил Буффона. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый и «Реал» вышел в полуфинал.
«Матч в Мадриде в 2018 году – это матч, которым я сильнее всего горжусь, даже несмотря на то, что я до сих пор не понимаю, почему судья Оливер удалил меня.
Я не оскорблял его. Кажется, один из моих партнёров по команде пару раз ударил его по рёбрам, но это был не я, а он показал мне красную карточку!» – приводит слова Буффона Football Italia.
- 6 июня 2022
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