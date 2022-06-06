Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение законопроект об отмене паспорта болельщика Fan ID. Об этом сообщает официальный сайт Коммунистической Партии Российской Федерации.

Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфёнов. В сообщении отмечается, что недавно принятый закон о Fan ID, фактически позволяющий власти определять кому доступны массовые мероприятия, а кому нет, вызвал обоснованное недовольство огромного числа болельщиков по всей стране.

Также отмечается, что фанатские объединения «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Краснодара» объявили о бойкоте тех матчей, где будут требовать карты болельщика. Поддержку этим болельщикам оказали депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе, заявившие о недопустимости внесудебного ограничения прав граждан.



В рамках кампании по поддержке болельщиков депутатом Госдумы С.П. Обуховым совместно с другими депутатами фракции был направлен депутатский запрос председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину. После чего законопроект был внесён в главный парламент страны.