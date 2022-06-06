Дзагоев: не думал, что уйду из ЦСКА летом, но понимал, что происходит

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос, думал ли о том, что покинет московский клуб этим летом.
«Я не думал о том, что уйду из ЦСКА этим летом, но так случилось. Я уже примерно понимал, что происходит, и был готов к этому. С моей стороны вопросов нет, мы спокойно пообщались — сначала с Бабаевым, потом вместе зашли к Гинеру. Сказали друг другу «спасибо».
Когда вышел после разговора, ком в горле присутствовал. За четырнадцать лет было много хороших моментов: три чемпионства, Кубки, победы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Думал, что в ЦСКА и закончу карьеру. Но сейчас нужно перелистнуть эту страницу и идти дальше. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 6 июня 2022
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