Дзагоев: мы с Васиным, Набабкиным и Щенниковым подали документы в тренерскую школу

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что думает делать после ухода из московского клуба.
«Сейчас ещё рано об этом говорить, но в будущем хочу попробовать себя в тренерской деятельности. Некоторые моменты можно прочувствовать только в шкуре тренера. Начать хочу с помощника, к которому будут прислушиваться. Нужно учиться, быть психологически готовым, находить подход к каждому футболисту. Мы с Васиным, Набабкиным и Щенниковым в этом году подали документы в тренерскую школу.
Насколько знаю, Акинфеев не собирается быть тренером. Но у нас будет тандем с Набабкиным, ха-ха. А там ещё и Цауню третьим возьмём», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Алан Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/2022.
- 6 июня 2022
-
19:07
-
19:05
-
18:55
-
18:48
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:34
-
18:22
-
18:22
-
18:20
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
17:09
-
17:05
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:52