Дзагоев: мы с Васиным, Набабкиным и Щенниковым подали документы в тренерскую школу

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что думает делать после ухода из московского клуба.

«Сейчас ещё рано об этом говорить, но в будущем хочу попробовать себя в тренерской деятельности. Некоторые моменты можно прочувствовать только в шкуре тренера. Начать хочу с помощника, к которому будут прислушиваться. Нужно учиться, быть психологически готовым, находить подход к каждому футболисту. Мы с Васиным, Набабкиным и Щенниковым в этом году подали документы в тренерскую школу.

Насколько знаю, Акинфеев не собирается быть тренером. Но у нас будет тандем с Набабкиным, ха-ха. А там ещё и Цауню третьим возьмём», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алан Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/2022.