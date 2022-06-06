Дзагоев: Березуцкий перед походом к Бабаеву спросил: «понимаешь, какой будет разговор?»

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о разговоре с главным тренером клуба Алексеем Березуцким.
«Осенью я был здоров, стабильно играл. Весной тоже, только перед «Ахматом» получил повреждение и пропустил концовку сезона. Все остальные матчи я не играл по решению тренерского штаба, хотя был готов. И в целом мне давали меньше времени.
То, что я не попадал в состав, меня не радовало. Хотя с какими-то вещами смирился. Помню, осенью вышел на «Зенит» в основе – перед игрой сказал Березуцкому, что готов. А после матча он говорит: «Ты был нужен нам во втором тайме, на последние 30 минут, чтобы усилить игру». Ок, значит, буду выходить на 20-30 минут в конце матча. Я принял, что теперь это моя роль. Но когда я полностью пропустил «Спартак» и «Динамо», внутри меня началось кипение. Гасить его можно только работой. Начнёшь искать виноватых ― всё. Надо молча тренироваться.
Слова Березуцкого после дерби со «Спартаком», что мне тяжело помогать и в обороне, и в атаке? Кто-то берёт за счёт объёма, а кто-то — за счёт мысли. Второй вариант ― мой. Я сейчас играю больше с помощью головы. Да, проводить на поле все 90 минут мне было бы тяжело, но 30, 45, 60, 70 минут я готов был играть без проблем – столько, сколько нужно команде. Здесь со словами Березуцкого можно поспорить, но это его решение.
За день до похода к Бабаеву он мне сказал на тренировке: «Ты же понимаешь, какой разговор будет?» Я ответил: «Да». Всё стало ясно», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 6 июня 2022
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