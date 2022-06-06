Алан Дзагоев рассказал, кому готов передать номер 10 в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, кому готов передать номер 10 в армейском клубе.
«У ЦСКА появятся новые лидеры, но нужно время. Я очень верю в Ваню Облякова. Передаю ему свою десяточку, ха-ха. Для Вани нет разницы между тренировкой и игрой, он везде в хорошем смысле рубится одинаково. Желание есть, талант есть – осталось это закрепить. Знаю, что его очень много критикуют. Вообще не по делу! В каждой игре он пробегает по 13 километров на приличной скорости, с головой всё в порядке, на мяче хорош.
Игорь Дивеев чем старше становится, тем сильнее. Возраст пока играет свою роль. Если в опорной зоне или нападении ты можешь ошибиться, то в защите каждая ошибка – ключевая. Судя по тому, как Дивей относится к себе и футболу, у него хорошее будущее. Вот они с Обляковым и должны создавать новый костяк ЦСКА», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 6 июня 2022
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