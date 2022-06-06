Алан Дзагоев рассказал, в каком случае Игорь Акинфеев задумается о завершении карьеры

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, в каком случае вратарь клуба Игорь Акинфеев задумается о завершении карьеры.
«В ЦСКА из ветеранов остались только Акинфеев и Набабкин с Щенниковым? Все приходят, все уходят. Когда-то и Акинфеев уйдёт, нельзя же играть вечно. Надеюсь, новое поколение будет поддерживать традиции и держать ЦСКА в топе.
А Акинфееву просто пожелаю здоровья. Пусть играет, сколько сможет, и это приносит ему удовольствие. Буффон вот играет. С возрастом Акинфеев становится только лучше. Я даже не представляю, что будет происходить на стадионе, когда он закончит.
На тренировках Акинфеев продолжает получать кайф. Всё зависит от результатов. Если будут победы, то Игорь ещё долго будет в ЦСКА. Если нет, то это уже другая история. Акинфеев близко к сердцу принимает поражения. Крики, пихач – это нормально, рабочая обстановка. Хуже, когда никто не говорит: значит, всем по барабану. Гробовая тишина в раздевалке никому не нужна. Помню, в Химках обыграли «Локомотив», я вышел на замену.
Мне Понтус напихал за неточную передачу Мусе так, что я после матча попросил нашего переводчика Макса сказать Вернблуму: «Ещё раз он так скажет, я его нахрен сожру». А мы этот матч выиграли! Все были за результат – в этом отличие того победного ЦСКА», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 6 июня 2022
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