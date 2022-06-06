«Нарушение прав человека». В КПРФ объяснили, почему решили выступить против Fan ID

Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Обухов объяснил, почему в КПРФ решили выступить против Fan ID.



«Это последовательная позиция фракции. Мы во всех трёх чтениях голосовали против этого. Сейчас, после событий 24 февраля, когда нас отовсюду исключили, какой FAN ID? Нет никаких международных соревнований.



Это проблемы для внутренней повестки. Здесь нарушение прав человека. Ключевая позиция партии в этой ситуации — мы против электронного голосования», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение законопроект об отмене паспорта болельщика, Fan ID. Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфёнов.