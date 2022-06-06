В Правительстве РФ не поддержали проект об отмене Fan ID

Правительство Российской Федерации не поддержало проект об отмене паспорта болельщика Fan ID, который внесли депутаты от КПРФ. Об этом сообщается в документе, размещённом в думской электронной базе.
«На основании изложенного законопроект Правительством Российской Федерации не поддерживается», — сообщается в документе.
Напомним, ранее система идентификации футбольных болельщиков применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира 2018 года, а также на матчах чемпионата Европы — 2020, которые проводились в России. Система Fan ID предназначена для обеспечения зрителям комфортного попадания на стадион.
Ранее депутаты КПРФ Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфёнов направили в Государственную Думу законопроект об отмене паспорта болельщика Fan ID.
- 6 июня 2022
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