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Владимир Федотов возглавит ЦСКА

Владимир Федотов возглавит ЦСКА
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит ЦСКА, сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Официальное объявление должно произойти в ближайшее время.

Ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям. Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

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