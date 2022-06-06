Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит ЦСКА, сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Официальное объявление должно произойти в ближайшее время.
Ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям. Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».
- 6 июня 2022
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