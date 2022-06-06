Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар забил 74-й гол за сборную Бразилии и отстаёт от рекорда Пеле на три мяча

Неймар забил 74-й гол за сборную Бразилии и отстаёт от рекорда Пеле на три мяча
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар забил единственный гол в товарищеском матче со сборной Японии (1:0). Этот гол стал для форварда парижского клуба 74-м за национальную сборную Бразилии. Теперь бразилец отстаёт от рекорда бывшего форварда сборной Бразилии Пеле на три гола. Об этом сообщает Opta Sport.

Всего Неймар сыграл за сборную Бразилии в 119 матчах. Пеле за карьеру в национальной команде провёл 92 матча и отличился 77 раз. На третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии расположился Роналдо, который сумел забить 62 гола за 98 матчей в составе национальной команды.

В нынешнем сезоне Неймар провёл за сборную Бразилии 12 матчей, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

Новость по теме
Сборная Бразилии обыграла Японию в товарищеском матче благодаря голу Неймара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022